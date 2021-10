nyheter

Vasana Selnes har over flere år solgt thaimat fra den velkjente salgsvogna to gater ovenfor Rema på Seljestad. Lørdag da hun møtte opp for å sette i gang arbeidsdagen, oppdaget hun at det var store skader på døra.

– Jeg vet ikke hva de har brukt, men det ser ut som at det kan ha blitt brukt et redskap. Det er et ganske stort hull, sier Vasana Selnes da Harstad Tidende tar kontakt etter tips om saken.