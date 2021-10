nyheter

Han hadde kort hår, var direkte snauklippet og produserte aldri vin av vann. Jeg tviler faktisk på at han var særlig religiøs – verken kristen eller muslim. Men hvorfor i all verden – og vel så det, drar jeg fram denne lett pinlige historien fra barndommen? Saken er at denne kortvokste brilleslangen nå minner meg om folk flest her i et av verdens mest ugudelige land. Folk flest pynter seg med briller, men er alt annet enn religiøse. Naboen minner meg om noe helt annet enn Jesus.

Vanlige folk i opplyste strøk med flombelyste veger og gater tror verken på spøkelser eller religiøse eventyr. Tuss og troll er fordrevet langt til fjells – og Olav den skinnhelliges etterkommere og tilhengere blir stadig færre. Folk flest er ikke troende. De er ikke kristne. De er ikke engang muslimer. Nei- det er snart bare du som er troende til hva som helst, smetter kona inn med. Kristelig folkeparti havnet under alle sperringer og ber muslimene om å bli støttemedlemmer.

Jo da, det finnes enda religiøse mennesker i Norge. Til og med kristne mennesker. Til og med religiøse og kristne prester. Sånne som passer på hvordan andre oppfører seg. På vestlandet et sted viste det seg å være en prest som rett og slett var altfor religiøs. Han var såpass religiøs at han absolutt ikke ville ha kvinnelige prester sammen med seg i kirka. Det blir så mye styr med kvinner -spesielt religiøse eller amorøse kvinner. Kvinnelige damer og prester lager forstyrrelser i alle atasjer. Både oppe og nede. Mannen i svart klarte ikke å konsentrere seg om det bibelske budskapet. Han påsto at han hadde lest i Bibelen og funnet sannheten om kvinner. Man vet aldri hvor man har kvinner. Før man vet ordet av det så er de troende til å være lesbiske. Mannfolk er ikke sånn. De er veldig sjelden lesbiske. Boka hadde presten kjøpt i et antikvariat. En brukthandel. Der finnes enda sånne bøker. Second hand. Presten var rett og slett så kristen at han fikk sparken. Han var altfor religiøs. Det må være måte på religiøsitet sier biskopene. i kirkene er det nok å være litt kristen. Sånn passelig. Måtehold rett og slett!

I den katolske kirken som alltid styres av en hes og mumlende gammel mann med hengende hode og en liten broderiklut på hodet, tas bibelens ord på alvor: «La de små barn komme til meg» – heter det så vakkert. Og flokken av katolske katolikker tar sånt på alvor. Siste budskap fra den katolske kirkas guddommelige virksomhet er at katolske brødre i ånden har tuklet med og misbrukt sånn omtren 330 000 små barn – mest gutter. Ja da! Tre hundre og tretti tusen! Du leste rett. Det er direkte imponerende. Det må ha blitt lange arbeidsdager og uendelig mange kveldsbønner om tilgivelse. Riktignok har prestene og diverse andre strengt religiøse brukt 70 år på denne litt spesielle virksomheten, men likevel: Man må være bra religiøs for å få det til. Ved påsketider flokker hundre tusener av begeistrede katolikker seg på Petersplassen der de bøyer seg i hatten og støvet i beundring. De er synlig imponert over denne katolske virksomheten. Kanskje roper de hurra! Ikke vet jeg – jeg har aldri vært der. Og takk for det!