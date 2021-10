Å strekke ut en hånd

nyheter

I kveld hørte jeg fortellinger fra det norske skilandslaget. Det var ikke sunne fortellinger, jeg hadde ikke lyst til å høre dem. Og så … midt i sendinga, fikk jeg en telefon fra et barnebarn som hadde fått en utfordring på skolen. De vet hvem de skal kontakte. Er det matte-spørsmål, ringer de mannen min, det er hans bord. Dette var KRLE – det er litt mer mitt.

Spørsmålet de skulle drøfte var om religion hadde noe for seg i det hele tatt, ettersom fortellingene ikke kunne bevises naturvitenskapelig. Jeg synes jammen de får utfordringer i 7. klasse, og godt er det. Vi snakket om forholdet mellom den delen av et religiøst livssyn som er gjenstand for tro, og det som det finnes historisk belegg for. I tillegg trakk vi inn fortellinger som har lagt føringer for etikk og moral. På YouTube fant vi fortellingen om den barmhjertige samaritan. En stakkars mann ble ranet og nesten slått i hjel etter en vellykket dag med handel. Han fulgte ei fast handelsrute hjemover, og det visste landeveisrøverne. Han erfarte brutalt den korte avstanden mellom suksess og fiasko. Fra vellykket handel i Jerusalem til ei grøft langs veien til Jeriko. Det er en avstand på 43 km, og vanligvis kunne ruta tilbakelegges på vel 7 timer, en dagsreise. Fortellingen er ikke en historie om hvordan man blir rik i en fei. Den er et eksempel på religion som normdannende. Hvordan skal forholdet være mellom folk? Hvordan vi forholder oss til en lidelse som ikke er vår egen.

TV-aksjonen var nettopp et uttrykk for den gode viljen til å hjelpe. Det er mange måter å havne i grøfta på. Blir du giftet bort som 12-13-åring, er veien kort til et liv med kvinnelidelse. Den ene dagen er du et lykkelig barn som leker med andre barn, går på skole og hjelper mor i huset. Dagen etter føres du bort til et fremmed hus med fremmede mennesker – til et fysisk liv ei ung jente ikke er klar for.

I fortellingen er det den fremmede som hjelper. Noen vil gå så langt som å kalle samaritanene for jødenes fiender. Sånn sett er dette en fortelling om kirkelige ansatte som bommer totalt. Presten og kirketjeneren så alt, men gjorde ingenting. De hadde ikke fått med seg at den viktigste delen av jobben var å ta vare på folk. Frelse er mange ting … et helt spekter av forskjellige typer hjelp og gjenopprettelse.

Det ble samlet inn masse penger i år. TV-programmet fikk mye kritikk. Den debatten lar vi ligge. Mange var villige til å strekke ut ei hånd for å skape muligheter for barn vi ikke kjenner. Det er fint. Vi må innrømme at det er lettere å hjelpe med penger enn å risikere å bli tilsølt av blod og utsatt for smitte ved å bry seg fysisk. Men noen gjør det også …

Når det gjelder korona har vi lenge stått øverst på pallen her i nord. Nå har vi blitt innhentet av ekle mutanter, og sykehusene har flere innlagte enn på lenge. Vi var nettopp så lettet. Vi var nettopp så lykkelige for å kunne samles, gå på konserter, reise litt lengre enn til Narvik. Vi kan fortsatt samles, men vi må trå litt mer varsomt. Vi må fortsette å være en neste for hverandre og beskytte både oss selv og de vi treffer. Men vi er mer vant til det nå.

Jeg har lært at vi som arbeider med ord, har et ekstra ansvar. Det tar lang tid å bygge noe opp, og det skal så lite til å rive ned. Ord kan formidle viktige fortellinger. Ordene kan være limet som trengs for å holde fellesskap sammen. Ord kan være bruer mellom mennesker. Men jeg lærer stadig at ordene jeg bruker også kan være piler som rammer og gjør vondt, sleivspark levert i et øyeblikks hårsårhet. Erik Bye var klar over dette:

Det fins en hage Langt nord i heia, langt nord i heia høyt under pol.

Der isranunklen står under skavlen og suger vilje fra blanke berge og ber om sol.

Det finnes en hage langt nord i heia om den er karrig, så er den kjær

og fjellvind synger, til deg som kommer: Trå varsomt her, trå varsomt her.

Varsomhet er et barmhjertig ord. Nå har barnebarnet lært litt om det også – og om etikk, samaritaner, grøfter og sånt. Forresten, vær obs når du går tur. Det er sleipt på bakken i skogen. Trå varsomt – der og. God helg!