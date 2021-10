Ungdommen i Kvæfjord er lite kriminelle av seg, men det rapporteres om en trend politiet har merket seg

nyheter

Kvæfjordungdom betrakter seg selv som snill og greie med lite kriminell atferd. Politiet støtter dog opp om at nasking og hærverk (særlig i busser) er økende problem, noe som ungdommene selv rapporterer om. Det viser referatet fra siste møte i Kvæfjord politiråd.

Kvæfjords kriminalitetsbilde spriker: Økning av narko og vold Selv om tallene viser en liten nedgang i antall straffesaker i 2019 sammenlignet med 2018, er det en økning i både antall narkotikasaker og innen kroppskrenkelser.

Nettrelaterte ting som blant annet trusler og hatefulle ytringer er et økende samfunnsproblem. I referatet vises det til kommunikasjon fra politiet og Kvæfjord kommunes kommunedirektør ut til lokale politikere. Ytringsfrihet gir stort rom for trakassering og infoskrivene har hatt til hensikt å trygge politikere og gi dem en kontaktmulighet inn til politiet, dersom de skulle føle seg utsatt for trusler og hatefulle ytringer.