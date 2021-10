nyheter

Hun flytter nå interiørbutikken Hjemmekjær etter over ett år i Erlingsgate. Her er dobbelt så stort lokale, og større varelager for nettbutikken.

– Vi trenger litt større plass. Vi har nettbutikk som vi trenger større lager til, og føler egentlig at beliggenheten er bedre her, sier sjef Charlotte Edvardsen.