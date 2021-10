Bygger sjømatterminal på Evenes

nyheter

Aktørene bak flyfraktprosjektet har nå inngått en intensjonsavtale med Evenes Tomteselskap AS, hvor de i fellesskap ønsker å realisere en ny flyfraktterminal i Origo Næringspark på utsiden av Evenes Flystasjon.

– Dette vil i så fall bli den første terminal av dette slag som bygges utenfor Oslo. Vårt mål er at sjømat fra Nord-Norge skal komme raskere til markedet i Asia og USA. I tillegg ønsker vi å redusere antall vogntog på veiene mot Oslo og Helsinki, sier styreleder i Perishable Center North AS (PCN AS), Roger Mosand.