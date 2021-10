To nye smittetifeller i Evenes

nyheter

Totalt har kommunen sn smittestatus med tre personer som er bekreftet smittet, og ti personer som har testet positivt med hurtigtest, skriver Evenes kommune.

Smittede elever

Tirsdag meldte kommunen at ti elever ved Evenes skole hadde fått covid-19.

– Alle elever og ansatte fikk i dag tilbud om hurtigtest på Evenes skole. Det ble testet totalt 90 personer. I tillegg vet vi at flere testet seg ved ETS medisinske senter i går. Vi takker så mye for at du har vært med å teste deg.

Kommunen tilbyr testing i ytterligere to uker, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Tiltak

Evenes kommune har innført følgende lokale smitteverntiltak, i tillegg til å følge nasjonale smittevernråd:

Testregime på Evenes skole (to dager per uke i to uker)

Elever som er husstandsmedlemmer til en smittet, tilbys å ta hurtigtest hjemme før skolestart i syv dager fra nå. Elever som har tatt hurtigtest hjemme samme dag, trenger ikke ta test på skolen når skolen har testtilbud. Dersom en elev har positivt hurtigtest, må du melde fra til skolen og bestille PCR test ved ETS medisinske senter.

Kommunen har vurdert at det ikke er nødvendig med ytterligere smitteverntiltak per nå.