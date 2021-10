Nytt smittetilfelle i Ibestad

nyheter

Den smittede er en ansatt som jobber på avdeling Snøtind ved sykehjemmet.

Det er nå totalt 15 smittet siden starten på smitteutbruddet fredag. Seks av disse er beboere ved Snøtind, syv er ansatte og to er pårørende/nærkontakter.

– Vi er svært glad for at våre nabokommuner Lavangen, Salangen og Dyrøy støtter oss med kvalifisert helsepersonell under smitteutbruddet. Vi ønsker også å fremheve våre egne dyktige ansatte som med sin innsats tar oss gjennom en vanskelig krise, skriver Ibestad kommune på sine hjemmesider.