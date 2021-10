nyheter

Det sa Frps Kristian Eilertsen i kommunestyret torsdag etter at ordføreren hadde svart på hvorfor kommunen ikke klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN.

Gigantregning i vente

Eilertsen viste til oppslag i Harstad Tidende der UNN Harstad antyder at kommunen vil få en regning på rundt 15 millioner for utskrivningsklare pasienter som har ligget på sykehuset til sammen over 2900 døgn hittil i år.