Dette eksklusive fagbrevet åpner et hav av muligheter for Sander (20)

For bare en håndfull år siden gikk han ut av ungdomsskolen. Forrige torsdag besto han fagprøven etter to år som lærling hos Harstad Mekaniske Verksted (Hamek). I samme øyeblikk ble han fast ansatt i bedriften. Som 20-åring har han allerede en yrkesfaglig utdanning i boks, fast jobb, mulighet for ytterligere spesialisering gjennom teknisk fagskole og ingeniørhøyskole – og en potensiell tidlig etablering i boligmarkedet.

Fullførelsen

– Det var helt tilfeldig at jeg endte opp på vg1 og vg2 teknikk og industriell produksjon ved Stangnes videregående skole. Siden har det gått slag i slag. Men jeg har aldri angret på yrkesvalget, eller at jeg valgte å stå løpet helt ut til fagbrev. Etter bestått fagprøve tok det flere dager før jeg innså at den fireårige opplæringen var over, og jeg kunne titulere meg som fagarbeider, smiler Torbergsen.