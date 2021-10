Line og Richard fra Petter uteligger skal holde foredrag om veien ut av rus

nyheter

Ekteparet Line og Richard Grønlie har slitt med rus i mange år. Etter et tilbakefall mistet begge jobb, hus og barn. Sommeren 2018 fikk de endelig hjelp etter å ha levd et liv på gata.

Hele Norge har sett dem i TV-serien Petter Uteligger.

Begge to er opptatte av at man skal ha muligheten til å møte gode fagfolk, og ha et godt ettervern. De skal fortelle om hva de erfarer bidrar til god rusbehandling, barnevern, Nav og behandlingsplasser – og hva det betyr å bli sett, ifølge UiT Harstad.

– Line og Richard vil fortelle om hvordan de blant annet har brukt terapi, trening og yoga for å bli rusfri og komme seg tilbake til samfunnet. De snakker om viktigheten av å bygge «mentale muskler» og å sette seg mål, skriver UiT.

Foredraget er åpent for både profesjonelle, studenter og andre som er interessert, men krever påmelding.