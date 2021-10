nyheter

Det var lørdag formiddag at en nabo fant familiens katt i skogen i Ervik, et stykke fra familiens hjem. Olsens bror fant dyret etter et tips fra en nabo, som også hadde varslet viltnemnda.

Da katten ble funnet, var ørna på stedet, og det var tydelig at den hadde den blitt spist på. Det var også blodspor i snøen.