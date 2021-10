Det stjeles færre sykler enn før

nyheter

– Etter mange år med oppgang ser vi nå at antall sykkeltyverier er på vei ned. Våre tall viser en nedgang på over 16 prosent hittil i år, og den er størst i de store byene. Årsaken er trolig færre organiserte tyverier, delvis grunnet koronastengte grenser, samt at antallet synlig parkerte sykler i sentrum av byene ser ut til å ha gått ned til fordel for tusenvis av elsparkesykler, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Rekordhøye erstatninger

I fjor ble nesten 15000 sykler meldt stjålet til forsikringsselskapene, viser tall fra Finans Norge. Det resulterte i rekorderstatninger på over 124 millioner kroner.