Starter reguleringsprosessen for den nye skolen på Bergseng

Prosjektet gjennomføres som samspillskontrakt, som betyr at entreprenører og kommunen skal jobbe sammen for å tegne skolen og prise prosjektet. Så skal den beste tilbyderen velges. Harstad kommune punger ut med 21 millioner kroner for tomt til ny skole på Mustapartajordet på Bergseng.

Edvin jubler over tomteavgjørelsen: – Nå gjelder det å se fremover Leder for oppvekstutvalget Edvin Eriksen (SV) er svært fornøyd med at tomtekjøpet på Mustapartajordet er i boks.

Arbeidet med reguleringsplanen vil ifølge kommunedirektøren ta om lag ett år. Allerede da tomtevalget ble foretatt kom det sterke reaksjoner, ikke minst når det gjelder behovene for adekvat trafikkavvikling i området. Politikerne setter sin lit til at det er mulig å finne gode, praktiske løsninger gjennom den nye reguleringsplanen.

– Vi håper at vi kan begynne å bygge den nye skolen i 2022 eller 2023, men før spaden settes i jorda er det en rekke trinn som må på plass som blant annet reguleringsplan, prosjektering av bygget og utlysing av anbudskonkurranse. Skolen skal være ferdigstilt i 2025, fastslo Hugo Thode Hansen i et tidligere intervju.