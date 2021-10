Seks programposter fra Festspillene under Kulturnatt

nyheter

Først ute er et av prosjektene som skal ha premiere på Festspillene 2022, Disorommet. Her vil det først bli en kort forestilling fra Hanne Korsnes og Birgit Djupedal, og etter det vil Strandgata 12 (tidligere Timer) være åpen for besøk i utstillingen, melder Festspillene.

– Disorommet er et laboratorium om det digitale, sosiale rommet, der kunstnerne utforsker hvordan søm og farger kan bli omgjort til lyd. Verket er en musikalsk komposisjon om videosamtaler, laget i tekstilmaterialer og broderi, forteller Eirin Lindtner Storesund fra Festspillene i Nord-Norge.

I sommer fikk festspillpublikummet møte black metal pionerene Mayhem i Harstad kulturhus. Bassisten i Mayhem, Jørn Stubberud snakker i kveld om karrieren og rollen som festspillprofil.

Festspillhuset i Storgata er også arena for dragshow, og der vil Monetta Leone opptre. Med seg har han tre av årets NUK-deltakere, som gjennom sin deltakelse under og etter DRAG-prosjektet i 2021 har utviklet sine helt egne dragkarakterer.

På Støperiet blir det arbeidsvisning av Jording, en performancekonsert som skal ha premiere under Festspillene i Nord-Norge 2022. Publikum inviteres med på en reise til det innerste. Kunstner Marita Isobel Solberg og hennes team vil benytte egenkomponerte melodier, chanter og joiker.

Aggie Frost jobber med konsertforestillingen Perlemor – som er et tverrkunstnerisk prosjekt hvor tekst, film, live musikk, scenografi og kostyme møtes. Under Kulturnatt skal Aggie vise smakebiter fra prosjektet, som er i prosess. Hun vil fremføre et knippe av låtene med live vokal og elektronikk.

– Vi gleder oss til å introdusere publikum til Aggie Frosts magiske verden, der hun har med seg et spennende tverrfaglig team som vil skape noe helt nytt i skjæringspunktet mellom film, teater og konsert, poengterer festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.