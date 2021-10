Ronny fikk pris for fremragende beredskap under pandemien

nyheter

Kristoffersen var sjef for rekruttskolen på Madla i Stavanger da pandemien brøt ut i Norge i mars 2020. Trass i nedstengningen av landet maktet skolen, under hans ledelse, å fortsette med full styrkeproduksjon. I tillegg var juryen storimponert over alle foredrag som Kristoffersen har holdt for en rekke sektorer, der han blant annet delte sine erfaringer fra Afghanistan.

Overtar rekruttskolen på Madla ​Kommandørkaptein Ronny Kristoffersen fra Harstad er utnevnt til kommandør i Sjøforsvaret og ny sjef for KNM Harald Hårfagre.

Fra sivil sektor fikk assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad beredskapsprisen, og fra Forsvaret ble det Kristoffersen.

– Verneplikten og våre vernepliktige er bærebjelken i vårt forsvar. Utdannelse av fremtidens soldater, Forsvarets kampkraft, er en forutsetning for å etablere en god beredskap. Uten den kunnskap, holdninger og ferdigheter som utdanning gir, vil vi ikke kunne etablere en beredskap.

– Utdanning er essensiell for videre utvikling, innovasjon, og nytenkning, som vi trenger for å være forberedt når det kreves. Utdanning innebærer også å tilegne seg gode holdninger, lære seg å ta vare på seg selv og sitt mannskap, og prioritere fysisk og psykisk helse. Med andre ord; utdanning er fundamentalt for å etablere en beredskap, og det er menneskene som er den viktigste faktoren i beredskap.

– Tusen takk for prisen; den deler jeg med alle ansatte, avdelingssoldater, rekrutter, og samarbeidspartnere som under Covid gjorde det mulig å gjennomføre 5–6 kontingenter rekruttskole, konstabelutdanning, og en rekke fagkurs! Jeg deler den også med min familie som i perioder har sett veldig lite til meg, sier Kristoffersen.