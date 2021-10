nyheter

– Vi sliter med tankegangen om at om at mye av avfallet kjøres til Kiruna og brennes der. Spesielt gjelder dette matavfallet. Dette er ikke lenger tilfelle, og virker å være en myte som er vanskelig å avlive, sier Tonje Thune, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i HRS.

– Må være helt sikre på hvor plasten dukker opp I dag er det vel over ett år siden Harstad tok i bruk fem dunk-systemet for avfall. HRS er fornøyd med systemet, og har ingen planer om å bytte det ut.

– Kun restavfall til Kiruna

– Det er flere år siden vi sluttet å sende matavfallet til Kiruna. Det går nå i sin helhet til kompostering hos IRIS Salten i Bodø, der det blant annet blir til næringsrik blomsterjord.