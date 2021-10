nyheter

I september, da det var det ett år siden det nye systemet ble tatt i bruk, konkluderte HRS med at de fikk gode resultater for materiale til gjenvinning, men at folk fortsatt slurvet for mye med sorteringen.

Tidligere denne uken var Grønt Punkt Norge, som drifter selskapet Plastretur, på besøk for den aller første kvalitetskontrollen av plast som sendes inn til gjenvinning fra Harstad. Den viste at harstadværinger slurver mer enn snittet med sorteringen av plast.