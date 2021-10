Universitetet og Equinor skal hjelpe hverandre

nyheter

De ønsket å formalisere et langsiktig samarbeid med hovedfokus på forskning, utviklingsarbeid og kompetanseoppbygning.

Partene skal bistå hverandre med å skaffe og opprettholde alle nødvendige autorisasjoner, tillatelser og lisenser for alle aktiviteter som skal utføres i henhold til denne avtalen. Equinor skal være ansvarlig for å utarbeide separate eller spesielle avtaler som kreves mellom Equinor og Handelshøgskolen ved UiT. Kandidater med egne avtaler utenom Equinor håndteres av UiT og kandidaten, heter det i avtaleutkastet.

Nøkkelfaktor

– For oss i Johan Castberg prosjektet er vi opptatt av å trekke på hverandres kompetanse. Vi planlegger nå oppstart av feltet i 2024 og vil produsere utover 2050. Vi har mange spennende og utfordrende oppgaver vi skal jobbe med og vi tror at et tett samarbeid mellom næringsliv og akademia er en nøkkel for å løse disse oppgavene, sier Stig Solbakk fra Equinor.

– Vi vil gi studentene relevante problemstillinger som begge parter har nytte av og ser fram å bygge kompetanse i nord sammen med Handelshøgskolen ved UiT Harstad, Narvik, Tromsø og Alta, understreker han.

– Det er for oss veldig viktig med slike avtaler, vi trenger det. Vi er gjensidig avhengig av hverandre og opptatt av å gi samfunnet den kompetansen det trenger. Det er også viktig med god interaksjon mellom næringsliv og akademia, sier Dekan Jørgen Berge.

Skaffe folk

Equinor og Handelshøgskolen ved UiT skal samarbeide om rekruttering av studenter til felt av gjensidig interesse. Partene skal tilstrebe maksimal faglig og økonomisk uttelling i samarbeidsprosjekter.

Det er et mål at Equinor til enhver tid har minst en nærings-phd. fra Handelshøgskolen ved UiT sin organisasjon. Det er også et mål at bachelor- og masterstudenter ved instituttet skal få tilgang til problemstillinger av Equinor innenfor relevante fagområder til nytte for begge parter.

Harstadbedrift med superprodukt til oljebransjen I Medkila er det utviklet et nytt sporstoffprodukt for oljenæringen. Målet er å markedsføre analysestoffet over hele kloden.

Partene ser positivt på utveksling av personell ved at ansatte ved UiT og Equinor for kortere eller lengre tid arbeider ved den annen institusjon i den grad dette er forenlig med institusjonens primære oppgaver. Utveksling av personell skal for øvrig skje i henhold til partenes interne regelverk.

Equinor legger til rette for at interesserte studenter kan få sommerjobb i bedriften. Type sommerjobb, oppstart og avlønning administreres av Equinor. Handelshøgskolen ved UiT er behjelpelig med informasjon til egne studenter.

Høster goder

Avtalen skal gi følgende gevinster for begge parter.

Equinor:

– Samarbeid med et forsknings- og utviklingsmiljø som kan bidra til nyskapende prosjekter.

– Kompetansebygging hos egne ansatte.

– Tilgang til fremtidig arbeidskraft.

Fortsatt høy produksjon i Barentshavet: – Kan bli investert for 380 milliarder Direktør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet sier på andre dag av Petro 21 at det vil bli stor aktivitet i olje og gass i mer enn 40 år.

Handelshøgskolen ved UiT:

– Gode og relevante problemstilling til studenter både på bachelor- og masternivå.

– Mulighet til å utvikle skreddersydde EVU-kurs.

– Tilgang til nye forskningsprosjekter.

Tidsavgrensninger

Denne avtalen berører ingen andre avtaler mellom Equinor og UiT. Avtalen gjelder for 3 år fra tidspunktet for underskriving. Partene kan deretter forlenge avtalen. Et slikt ønske varsles i god tid før samarbeidsavtalen utløper. Avtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders varsel.

– Innen 2050 skal oljebransjen være utslippsfri De fire oljeselskapene på Norsk sokkel lover full aktivitet i flere tiår. Innen 2050 skal de være klima nøytral.

Signeringen av avtalen ble gjennomført i sammenheng med et møte fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi (BFE-fakultetet) hadde i Harstad.