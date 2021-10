Høy strømpris dobler prisen for hjemmelading av elbil

nyheter

Strømprisene skyter i været og 2021 har vært et år preget av dyr strøm.

– Sammenlignet med fjoråret betaler du mer enn dobbelt så mye for å lade bilen din hjemme. Likevel er det fortsatt langt lavere drivstoffutgifter for elbil enn dieselbil, skriver Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Så langt i 2021 har strømprisen i gjennomsnitt vært to og en halv gang høyere enn i 2020. Hvis utviklingen fortsetter ut året vil gjennomsnittsprisen for 2021 være 1,83 kroner per kilowatt-timer. Gjennomsnittsprisen i 2020 var 82 øre per kilowatt-time. Dette er gjennomsnittspriser for hele landet.

– Dette gjør at elbileiere opplever at det er dyrere å lade bilen hjemme. Faktisk er det mer enn en dobling av ladeutgiftene, sier Sødal.

NAF hevder at hvis du har en dieselbil med et lavt forbruk på 0,44 liter på mila og kjører 12 000 kilometer i året, vil dette koste deg 9240 kroner i år.

I beregningen for bensin- og dieselbiler er det lagt inn listeprisen for drivstoffet og et lavt forbruk av henholdsvis bensin, 0,48 liter per mil, og diesel, 0,44 liter per mil. Årlig kjørelengde er satt til 12 000 kilometer også her.