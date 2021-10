nyheter

– Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement for helse- og omsorgspolitikk. Det var kampen for en bedre og mer verdig ruspolitikk som gjorde at jeg i det hele tatt begynte å engasjere meg, sier Bøe i en pressemelding fra Troms og Finnmark Høyre.

Bøe skal sitte i Høyres helse- og omsorgsfraksjon sammen med Tone Wilhelmsen Trøen (Akershus) og Sandra Bruflot (Buskerud), melder Høyre.