20 åring døde, politiet har konkludert

Politiet har gjennomført en bred etterforskning for å forsøke å avklare hendelsesforløpet forut for dødsfallet. Det er blant annet foretatt et stort antall vitneavhør samt tekniske undersøkelser. Politiet har gjennom etterforskningen fått et godt bilde av hva som fant sted i tidsrommet før Edvardsen døde.

– Dette sammenholdt med informasjon fra de medisinske undersøkelsene underbygger at det ikke er noen grunn til å mistenke at Edvartsen ble utsatt for en kriminell handling, skriver politiadvokat Joachim Nymann i en pressemelding.