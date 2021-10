Valhall på Krøttøy er solgt

nyheter

Da sa Veimoen til Harstad Tidende at han i første omgang var ute etter å sondere markedet.

– Dersom jeg bestemmer meg for å selge, ønsker jeg gjennom mitt nye firma å bidra til økt aktivitet på hotellet. I de årene jeg har drevet Valhall, har det alltid vært stor interesse for naturopplevelser. Men det har vært mye annet jeg måtte gjøre for å drifte Valhall som tok tiden min. Derfor ser jeg nå fram til å kunne satse mer på reinspikka naturopplevelser, sa Veimoen da.

Nå er altså Valhall solgt. Prisantydningen i salgsprospektet er på 6 millioner kroner. Her står det blant annet om Valhall:

"Spennende næringseiendom på Krøttøy i Harstads skjærgård. Valhall ligger i idylliske omgivelser med historie som strekker seg helt tilbake til vikingtiden. Krøttøy er en av flere øyer nord for Bjarkøy og mellom Andøy og Senja som er omkranset av vakker natur med hvite sandstrender, fjell, øyer, holmer og et yrende dyreliv".

Selger og mangeårig innehaver Einar Veimoen ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å uttale seg om salget.

EiendomsMegler 1 har stått for salget av Valhall. Avdelingsleder Runar Bjørkelund kan ikke uttale seg om kjøper/selger.

– Vi har taushetsplikt og kan ikke uttale oss om dette på annen måte enn at det er hyggelig at eiendommen er solgt, og at vi er veldig spent på videre utvikling av denne fantastiske eiendommen, sier Bjørkelund.