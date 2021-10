nyheter

Tar vi med all leveranse til de fem Nordnorske feltene var det 7 600 årsverk og aktiviteten hadde en verdiskapning på 9,4 milliarder kroner.

Rapporten, som ble offentliggjort onsdag, er en del av Levert-rapporten som i 11 år har kartlagt nordnorsk leverandørindustri sine leveranser. Levert er blitt et viktig måleinstrument for å synliggjøre utviklingen for leverandørindustrien.