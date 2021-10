Politiet: - Hadde 2,3 i promille ved Tjeldsundbrua

nyheter

45 minutter etter at kjøreturen av var avsluttet viste alkoholkonsentrasjonen 2,39 i promille, skriver påtalemakten i siktelsen. Hvis mannen blir funnet skyldig, kan han forvente en ubetinget fengselsstraff. De fleste domfelte for ruskjøring får bot hvis promillen er mellom 0,2 – 0,5 promille, betinget fengsel hvis promillen er mellom 0,5 og 1,2 og ubetinget fengsel dersom promillen er over 1,2.

Rettssaken går som en tilståelsessak 2. november i Midtre Hålogaland tingrett. Der må siktede forklare seg om både ruskjøringen, og en siktelse for butikktyveri. Påtalemakten hevder tjeldsundmannen var på handletur 2. mars i år ved Kiwi i Medkila. Problemet var at han aldri betalte for varene, han bare gikk rett ut døra.