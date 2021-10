Avslutter søket i Harstad: Savnede skal ha forflyttet seg ut av byen

nyheter

Lørdag kveld ble det aktive søket etter savnede Øystein Nilsen (59) avsluttet i Harstad. Den savnede er enda ikke lokalisert, men politiet fikk nye opplysninger i saken som gjorde at de valgte å avslutte leteaksjonen.

– Vi har fått god etterretningsinformasjon som gjør oss trygg på at den savnede har forlatt Harstad av egen fri vilje. Vi har ingen indikasjoner på at han ikke har det bra, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i politiet.

– Dermed er den bekymringa vi hadde i går betydelig redusert. Det betyr ikke at vi har avsluttet saken, men at vi har gått over i en ny fase.

Politiet vet foreløpig ikke hvor den savnede har dratt, og jobber nå med å finne det ut. De har tatt saken videre til andre politidistrikt.

– Vi ønsker fortsatt opplysninger i saken. Å gå ut med bilde og navn gjorde at mange kom med konkrete opplysninger, og hvis noen vet noe mer må de gjerne melde det til oss, sier operasjonslederen.