Nå er det klart hvem HIL møter til opprykkskamp

Dette ble kart etter at Innstranda gjorde jobben da de slo Junkeren 2 2-0. De havnet likte med konkurrenten Mosjøen, men på grunn av bedre målforskjell blir det Innstranda som skal kjempe mot HIL om opprykk. HIL- trener Rune Olsen var til stede på Aspmyra lørdag for å se nærmere på neste helgs motstander.

– Ingen Walk in the Park

– Vi møter et forholdsvis ungt lag som virker godt organisert. Vi tar dette laget på hundre prosent alvor, og det blir på langt nær blir noen Walk in the Park. Likevel mener jeg at vi over to kamper bør slå dette laget. Jeg ser det som en stor fordel at vi møter dem på bortebane først. Jeg håper å legge premissene for et opprykk gjennom en god bortekamp, for så å sikre opprykket på hjemmebane om to uker. Vi har spilt ti obligatoriske kamper i år, der vi gjennom alle disse kampene har spilt vårt seget spill. Det betyr at vi har ballen mye og presser motstanderne høyt i banen. Får vi til dette mener jeg vi bør slå dette laget, sier Olsen.