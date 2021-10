HHK yppet seg mot serieleder Linderud

nyheter

Det var på forhånd ventet at HHK ville få problemer mot Oslo-laget, og ingen hadde vel forventet to poeng til vertene. Men fortsetter HHK slik laget fremstod i første omgang skal flere lag få problemer når de kommer på besøk til Stangneshallen. Da viste laget at de har kvaliteter både i angrep og forsvar, og at de ikke gir opp selv om Linderud leder med fem mål tre ganger i løpet av de siste ti minuttene. HHK knapper inn på ledelsen og kan gå til pause kun ett mål bak serielederen.

Håndball-herrene blir stadig flere spillere: To nye på plass Harstad Håndballklubbs herrer forsterker seg stadig. Før årets tredje seriekamp er to nye spillere klar for å kjempe for klubben.

– Vi slokner i andre omgang

I andre omgang kom imidlertid forskjellen på algene klarer frem. Ifølge trener Joakim Dahl Haraldsen hang ikke laget med og var altfor utålmodig i avslutningene.