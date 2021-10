nyheter

Nettverks- og fritidskoordinatoren er også koordinator for Møteplassen AS. Det er en fritidsgruppe for personer med autismespekterdiagnose.

– I forbindelse med utenforskap og sosial isolasjon i forbindelse med covid bevilget Harstad kommune kr 85.000,- til lavterskeltilbud til lag og foreningen eller de som var berørt, sier Øvervatn.