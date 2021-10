nyheter

Enoksen har sammen med daglig leder Linn Karoliussen Hvattum tatt på seg ansvaret med å sy sammen programmet for det som skal skje i sentrum denne lørdagen.

Må løfte i lag

– Vår mål er at folket skal være med å bidra til at dette blir en fantastisk og uforglemmelig fest i. Men for å få dette til, er vi nødt til å løfte i lag. Dette kan frivilligheten gjennom de mange ulike lag og foreninger i Harstad bidra til.