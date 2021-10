nyheter

Her vil de som finner veien dit få med seg underholdning, debatt rundt psykisk helse, musikk, kunst, mat og samtaler rundt mental helse.

– Selv om ikke hele programmet er spikret hundre prosent ennå kan vi med sikkerhet si at Terje Erlid kommer for å snakke om psykisk helse, og at sjefredaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende skal lede samtalene.