– Ålegresset som går tapt på Rødskjær er ikke unik for området.

nyheter

Det første oppstartsmøtet var i juni 2016. Etter en rekke møter og korrespondanse gjenstår det å få en avklaring på hva som skjer med ålegresset. Fiskeridirektoratet har to ganger vurdert sin egen innsigelse for bevaring av ålegresset, og de har begge gangene kommet til samme konklusjon. Ålegressenger er en viktig naturtype i sjø og har stor betydning som leve- og oppvekstområdet for fisk og andre dyr.

Kommunen håper den nye kommunalministeren godkjenner reguleringsplanen etter fem år Fiskeridirektoratet vil ikke trekke sin innsigelse mot utfylling over ålegresset på Rødskjær Næringsområde.

Kommunen mener det finnes andre ålegressenger i området og at engen som går tapt ikke er unik for området. De mener også at de samfunnsmessige fordelene med utbyggingen må tillegges større vekt enn de mulige negative effektene.

Statsforvalteren trakk sin egen innsigelse

Statsforvalteren i Troms og Finnmark råder kommunal- og moderniseringsdepartementet til å ikke ta innsigelsen fra Fiskeridirektoratet til følge. Statsforvalteren begrunner på følgende måte:

Hensynet til næringsutvikling og etablering av et havneanlegg bør veie tyngre enn hensynet til de nasjonale og lokale interessene på naturmangfoldsområdet som gjør seg gjeldende i denne saken. Etter en samlet vurdering av fordeler og ulempene ved reguleringsplanen fant Statsforvalteren å kunne trekke sin egen innsigelse begrunnet i irreversibel negativ påvirkning på viktig maritimt naturmangfold.

Kan få en regional funksjon

Statsforvalteren skriver videre at Harstad har behov for nye havne- og industriarealer, og vurderer det slik at Rødskjær er den best egnede lokaliseringen av et større industri- og havneanlegg ut fra utvikling av blant annet Harstad/Narvik lufthavn Evenes, utbygging av ny E10 og nærhet til farled. Planprosessen har avklart at det er lite sannsynlig at det blir etablert tilsvarende havne og næringsarealer lenger sør i Tjeldsundet, Nordland fylke. Rødskjær kan derfor få en regional funksjon.

Kommunen ønsker at 600.000 kubikk masser fra tunnelbyggingen fra E10 fylles ut næringsområdet, noe som vil være mer samfunnsnyttig enn deponering.

Statsforvalteren avslutter sin gjennomgang til departementet med at:

«(...) en samlet vurdering av miljøkonsekvensene veid mot omfang og vekt av andre samfunnsinteresser, herunder etablering av nye arbeidsplasser som grunnlag for distriktsbosetning, mener Statsforvalteren planen burde kunne godkjennes.»