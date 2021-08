Slik stenges veiene under sykkelrittet

nyheter

Ifølge sykkelrittarrangøren stenges noen sentrale veier inn og ut av Harstad, noe som får konsekvenser for de som skal rekke fly.

– Søndag 8. august sykles siste etappe av Arctic Race of Norway. Syklistene kommer fra Gratangen og inn til Harstad, der det skal sykles flere runder i ei rundløype i sentrum før målpassering like ved UNN Harstad. Det betyr at det stenges en rekke veier en stund før syklistene ankommer Harstad. St Olavs gate fra Harstadgårdsbakken til Skarveien stenges hele dagen. Sentrum stenges i hovedsak fra kl 1500 - 1830. Det vil ikke være mulig å komme inn til byen fra sør i dette tidsrommet, heter det på Facebook fra arrangøren.