Økt trafikk fra Sverige til Norge de siste dagene

Det blir kødannelse ved grensepasseringen, hovedsakelig fordi de innreisende til Norge ikke har satt seg inn i gjeldende regler for innpassering ut fra vaksinestatus og hvilken fargekode det er på området de har oppholdt seg i. Dette har generert frustrasjon blant de som blir stående og må vente på å få passere inn til Norge, skriver politioverbetjent Lars Halvorsen fra Nordland politidistrikt i en pressemelding.

De reisende har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i regler og rutiner for innpassering. .