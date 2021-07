Lagene klare til Arctic Race, med den største norske stjerna Alexander Kristoff

nyheter

Rittet starter i Tromsø 5. august. Astana-Premier Tech med tidligere U23-verdensmester Samuele Battistella, AG2R-Citroën med klassikerstjernen Oliver Naesen, Bora-Hansgrohe med sin kaptein Juraj Sagan, Cofidis med Giro d'Italia-etappevinner Victor Lafay, Qhubeka-NextHash med Nic Dlamini, TotalEnergies med den spanske klatreren Cristian Rodriguez og Paris-Roubaix-vinner Niki Terpstra, Intermarché-Wanty Gobert med nordmannen Odd Christian Eiking, som vant etappenn opp til Storheia for to år siden, og Uno X med Markus Hoelgaard som vant den siste etappen i Narvik dagen samme år.

Alexander Kristoff, som starter for det norske landslaget, jakter sin sjette etappeseier i Arctic Race of Norway. Hans mulighet er først og fremst på de to første etappene, som favoriserer de beste spurterne.

Edvald Boasson-Hagen jakter sin første etappeseier i Arctic Race of Norway. Han ble nummer to etter Kristoff inn til Harstad i 2015, og det er hans foreløpig beste plassering.

Harstad er vertskommune for sisteetappen søndag 8. august.