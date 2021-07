Nå er de spilleklare

nyheter

Saku Liponen, Aki Hyõnen og Henri Kukkonen har lenge vært ønsket av Harstad innebandyklubb.

Etter intens jobbing har innebandyklubben nå fått ja fra tre finske spillere. Klubben jakter ytterligere forsterkninger, og håper å ha to spiller til klar før seriestart i september.

Sportslig leder Nicolai Christensen synes det er veldig godt å endelig ha fått de tre finske spillerne signert. Han forteller at dette vil være bra for spillegruppen, fordi nye impulser alltid er bra for laget. Det er positivt både for det sportslige og for det sosiale i laget.

– Styrke laget

– Vi håper at de nye spillerne vil bidra med å styrke laget. De vil være på plass her i Harstad i midten av august, men serien starter i midten av september. Da har vi en drøy måned på å utvikle et samspilt lag. Vi får håpe at det holder.

Christiansen forteller også om problematikk når det gjelder å skaffe treningstider. Når vaksineringen skjer i Harstadhallen, må laget trene i Seljestadhallen. Derfor er det vanskelig å få treningstider.

– Det kan komme til å påvirke resultantene når vi får færre treninger, men da gjelder det å være sikkerlig påkoblet når vi først trener. Vaksineringen må være første prioritet.

Flere spillere på gang

Christiansen forteller også at de ser etter to nye spillere til. Han kan ikke røpe hvor disse er fra, men det ser veldig positivt ut og de håper på å få fem nye spillere til sesongen.

– Det ville vært meget positivt med to ekstra spillere i tillegg til de tre finskene vi har signert. Vi har mange kamper og skader kan oppstå, derfor er det svært ønskelig med flere spillere slik at belastingen ikke blir for stor.