Den 25. juli ble «Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Harstad kommune» fastsatt av kommuneoverlegen i Harstad, etter møte med FHI. Tiltakene gjelder fra 26. juli og ut 30. juli.

Ordfører bretter at smittesituasjonen føles tett og det kan hende at tiltakene blir forlenget dersom det skulle bli behov for det,