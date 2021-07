Da svigermor falt i havet

nyheter

Klippfinn Bråthen hadde nylig kjøpt seg en ny båt kalt «Svigermor». Det var en hurtiggående Kvikknes 540 med En Yahaha motor på 220 hestekrefter. Tross det dårlige været valgte han å sjøsette båten i Gromsevika utenfor Kasfjord City. Vinden var oppe i 20 sekundmeter og bølgene gikk hvite på toppene. Men ut skulle båten. Klippfinn gledet seg som en unge og hadde store forventninger. Han rygget ut så langt han kunne med båthengeren for å kunne skyve båten på vannflaten.

På venstre side av bilen var det litt sleipt og bilen gled noen meter for langt ned. Klippfinn giret om for å komme seg fram igjen. Heldigvis fikk hjulene tak og ekvipasjen gikk forover. Men ikke hele ekvipasjen. «Svigermor» hadde tatt farvel og var sjøsatt. Med henger. Klippfinn hoppet ut og prøvde febrilsk å få tak i bauglinen. Han gled på den sleipe tanga, og to brennmaneter nærmet seg faretruende. Motvillig gikk han tilbake. En kraftig strøm tok med seg båten utover havet.

Klippfinn tenkte kjapt. Han ringte redningsskøyta og håpet på at en bekjent, kaptein Breibein var på vakt. Det spraket i telefonen da Kaptein Breibein svarte fra redningsskøyta «Klippfisken». Klippfinn nærmest ropte: «Hei det er Klippfinn. Båten «Svigermor» har falt i sjøen, og jeg trenger hjelp. Kaptein Breibein sperret opp øynene og ørene. Det var dårlig forbindelse. «Er svigermor falt i sjøen? Klippfinn bekreftet. «Hva er din posisjon?» Klippfinn svarte at han var i Gromsevika og hostet opp noen latitude og longitude koder. «Vi kommer», svarte Kapteinen.

Kaptein Breibein ropte over sambandet at alle tilgjengelige båter og mannskap måtte legge om kursen til Gromsevika. Han ringte videre til lensmann Hallgeir Homperud for å få forsterkninger. Homperud fikk telefonnummeret til Klippfinn og ringte. En stresset Klippfinn svarte umiddelbart. Homperud ropte i telefonen; «Vi har fått beskjed om at svigermor har falt i havet». Klippfinn kunne bekrefte dette. Lensmannen ønsket en beskrivelse av svigermoren. Klippfinn forklarte at hun var gul og at det sto «Svigermor» på henne.

Hallgeir Homperud klødde seg i hodet. Skjønte ikke helt. Kanskje det var en redningsvest med navn på, tenkte han? Han spurte videre: «Har du forsøk å rope på henne. Får du kontakt»? Klippfinn ble irritert. Hun er da ikke en hund heller da for svarte, sa han brysk. « Men er hun flytedyktig»? forsøkte Homperud seg på. Klippfinn svarte at hun var tett som ei tønne og umulig å synke uansett om man aldri så mye ønsket det. Homperud pakket ned alkotest og den tekniske mordbagen og satte seg i bilen på vei mot Gromsevika. Hva skulle møte han der? Var svigermor forsøkt tatt livet av?

Da lensmannen nærmet seg åstedet for en mulig drukning, så han at redningsskøyta var på vei mot vika. Ambulansebåten var også på vei og hadde med seg fader Jakob, om det verst tenkelige utfallet skulle skje. De speidet utover vika, men kunne ikke se noen person i gult, merket svigermor. Klippfinn pekte og veivet inne fra land. «Der», ropte han. Verken lensmann, kaptein eller prest så noe til svigermor.

Klippfinn var oppgitt. Var de helt blinde, lurte han på. Så de ikke båten? «Svigermor» var nå kritisk nærme et skjær.

Med ett kastet Kapteinen Breibein et blikk på en båt som lå og duvet i ensom majestet noen meter fra land, kloss inntil et skjær. Det gikk sakte et lys opp for han. Det lå en stor gul båt, merket «Svigermor» gyngende på bølgene. Han tenkte på telefonsamtalen fra Klippfinn. «Hei det er Klippfinn. Båten «Svigermor»..... Det hadde vært en dårlig linje og alle ordene hørtes ikke klart. Nå skjønte Kapteinen. Han trodde han hadde hørt «Hei, det er Klippfinn Bråthen. Svigermor har falt I sjøen». Et lite komma her og litt dårlig lyd der.

Båten «Svigermor» ble slept inn til kai og sikret. Det var en underlig stemning blant redningsmannskapene. Selvsagt var alle lettet over at ingen svigermor hadde gått tapt. I de fleste tilfeller er jo det en positiv utgang. En av karene på redningsskøyta prøvde å løse opp stemningen. « Jeg tror at jeg også skal forsøke å sjøsette svigermor. Karene humret. Klippfinn måtte trekke på smilebåndet. «Svigermor» var berget.

KCT har i etterkant snakket med båteieren som skal bytte navn på båten for at det ikke skal bli flere misforståelser. Det nye navnet blir «Ekskona 3». Vi i redaksjonen undres nå om ikke navnet kan by på fremtidige problemer ….