Harstad får flere vaksinedoser

– Det betyr at vi prøver å intensivere vaksineringen med dose 1 de to førstkommende tirsdagene. Vi oppfordrer derfor de som ennå ikke har fått dose 1, og som har fått tildelt time senere i august, om å endre timen på nett dersom de ønsker å fremskynde sin vaksinering til en av disse to tirsdagene, sier Voktor.

– Vår agenda er få flest mulig vaksinert med dose 1 for å oppnå tilnærmet flokkimmunitet, noe vi mener vi klarer gjennom første dose som etter tre uker gir cirka 80 prosent beskyttelse. Vaksineringen med dose 2 går kontinuerlig uten noen forskyvninger av oppsatte timer. Nå settes det flere hundre dose 2 vaksiner per uke, som er i henhold til oppsatte planer, sier Voktor.