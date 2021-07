32 personer testet positivt de syv siste dagene – ingen nye smittede onsdag

nyheter

Av 108 koronatester tatt på Luftveisklinikken tirsdag, var 106 negative, opplyser kommuneoverlege Jonas Holte.

To av de positive koronaprøvene som ble meldt om tirsdag, var hurtigtester. Disse ble bekreftet som positive onsdag.

– To personer fikk påvist positiv hurtigtest i går og Mikrobiologen har i dag bekreftet at de ordinære prøvene også var positive. Begge disse to smittede ble meldt i gårsdagens pressemelding, uttaler Holte.

Totalt 32 personer har de siste syv dagene testet positivt for covid-19 ved Luftveisklinikken.

– Status for i dag er at 27 personer sitter i isolasjon grunnet covid-19 og 116 er i smittekarantene, sier Holte.

Det ble tatt 163 tester på Luftveisklinikken onsdag.

Siden pandemiens start har 308 personer fått påvist smitte.