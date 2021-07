nyheter

Folkebladet: Etter at den siste slagbjørnen ble felt 2. juli, har en ny bjørn drept fire sauer i Bardu på Østerdalssida. Kommunen anket Miljødirektoratets avslag på søknad om å ta ut en bjørn etter at den forrige ble skutt og fikk søndag medhold i en anke som gikk til Klima- og Miljødepartementet for avgjørelse.

– Er jakta på en ny bjørn i gang i Bardu?