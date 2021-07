nyheter

Johnsen har vært toppvaktmester i mange år. Da løypa fra grustaket i Blomjotn i Kilbotn kom med blant Ti på topp bestemte han seg for å utbedre deler av traseen.

Storslått utsikt

– Dette har på kort tid blitt en populær løype. Den er lettgått og passer fint som en ettermiddagstur for familen. For to år siden var det ingen sti her. Selv er jeg født og oppvokst i Kilbotn, men har aldri gått denne traseen tidligere.