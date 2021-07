nyheter

Fredag oppsto en massevelt etter at minst en syklist satt seg fast i en rille på Beitstadsundbrua i Trøndelag.

Lørdag formiddag var fortsatt åtte personer innlagt på sykehus etter at 12 syklister havnet i bakken, ifølge Adresseavisen. Blant de 28 syklistene på laget var en person fra Harstad. Vedkommende er nå utskrevet fra sykehus, har det bra, og møtte opp for å se avslutningen for egen maskin, opplyser Team Rynkeby.