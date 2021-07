Seks nye smittetilfeller lørdag: - Fire har kjent smittevei

nyheter

Smitteutbruddet på Meløyvær vokser i omfang, melder Holte sent lørdag kveld.

– Det er nå 14 personer i dette utbruddet, hvorav 8 befinner seg i Harstad. Smittesporingen indikerer at det har vært en massesmittehendelse på Puben på Meløyvær den 9. og 10. juli. Vi har tidligere gått ut med at alle som var innom dette utestedet disse to dagene må teste seg. Dersom det fortsatt er personer som ikke har testet seg og var innom puben disse dagene, må disse teste seg snarest.

Seks nye smittetilfeller fredag - knyttes til Verftet og Meløyvær Harstad kommune har fredag seks nye smittetilfeller. Flere av dem spores til Meløyvær 14. juli og utestedet Verftet den 9. juli. – Det er sannsynlig smittevei for alle tilfellene. Kartlegging pågår ennå.

– Ikke kjennskap til smitte under konserten

Det har vært stor testaktivitet på Luftveisklinikken Lørdag. 240 personer er testet. I hovedsak har dette vært personer som var på konserten til Violet Road onsdag 14. juli.

– Vi understreker at vi fortsatt ikke har kjennskap til om noen ble smittet under konserten. Det vi vet, er at det var noen personer til stede på konserten som var i smitteførende fase. Dette er bakgrunnen til at vi ønsker at alle som var på konserten tester seg, sier Holte.

Harstad-utbrudd

Akkurat nå er det også et utbrudd i Harstad som gradvis har vokst i omfang de siste syv dagene. Smittesporing har avdekket at det er ni personer i dette utbruddet.

– Vi vet enda ikke kilden til utbruddet, men vi vet at personer i smitteførende fase har vært på City bar og diner og på Verftet. Vi har ikke holdepunkter for at noen ble smittet på Verftet 9. juli, men siden det har vært personer i smittsom fase innom Verftet denne kvelden, så ønsker vi at alle som var der, tester seg. Det ble i går sendt sms til alle gjestene som var registrert.

Ber om testing etter butikk-besøk

Lørdag anbefales også de som har vært på Freequent på bysenteret i Harstad tirsdag den 13. og onsdag den 14. juli om å teste seg. Dette gjelder for dem som var innom mellom klokken 14 og 18 begge dagene.

– Det er ikke nødvendig å gå i karantene dersom du ikke har symptomer, sier kommuneoverlegen.