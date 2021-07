nyheter

Isak Borch-Holst (14) og Noah Jakobsen Lein (14) har spilt basket i to år. Begge er medlem av Griffen basketballklubb og synes det er spennende at sporten øker i popularitet. De trener fast to ganger i uken med basketklubben, og utenfor det organiserte spiller de enda oftere.

– Organisert basket er litt mer seriøst. Vi spiller kamper der vi må prestere, her spiller vi kun for å ha det gøy, sier Noah Jakobsen Lein.