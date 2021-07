Seks nye smittetilfeller knyttes til Verftet og Meløyvær

nyheter

– Utbruddet på Meløyvær har kommet opp i 11 positive personer, men bare fem av disse oppholder seg i Harstad. De andre smittede er reist til andre kommuner, opplyser kommuneoverlege Jonas Holte i en pressemelding.

Kommunen meldte torsdag fra om det første smittetilfellet etter at en person var på en konsert på Meløyvær pub i helga. Personen hadde vært sammen med en større gruppe fra flere ulike steder.

Kommunen anbefaler fortsatt testing av alle som var på konserten på Meløyvær denne helgen. De ber nå i tillegg alle som har vært på nærbutikken på Bjarkøy og i kiosken på Bjarkøy onsdag den 14. juli, mellom kl. 13.30–15.00 om å teste seg.

Fredag har smittesporingsteamet også avdekket at det var smittede innom Verftet fredag 9. juli.

– Vi har fått gjestelister over hvem som var til stede. Det er sendt ut SMS til alle som var der den dagen med anbefaling om å teste seg, uttaler Holte.

– Testkapasiteten på Luftveisklinikken er økt for å klare å teste alle kommunen nå anbefaler test til. Det kan være at vi må bruke både lørdag og søndag på å få testet alle. Pandemitelefonen vil holde åpen i morgen og på søndag for å svare på koronarelaterte spørsmål.

