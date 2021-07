nyheter

Harstad kommunes landskapsarkitekt, Lillian Sharma, sier detaljprosjekteringen for de gjenstående arbeidene i parken, som blant annet scene og publikumsarealer, pågår nå, og at et detaljert kostnadsoverslag vil følge med når dette blir klart i løpet av høsten.

Skøytebane til i mai

Tilretteleggingen for kunstisbanen er allerede i gang, da et dekke med grus er lagt på det planlagte arealet, forteller Sharma.