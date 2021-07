Stortingsrepresentanter på Evenes-besøk: – Ofoten er en viktig brikke i nord

nyheter

Der fikk de omvisning og hadde gode samtaler med ledene forsvarspersonell. Torsdag møtte de varaordfører i Tjeldsund Hugo Heimgård, varaordfører i Evenes Svein Nilsen og lokallagsleder Nina Christine Fosslund i Evenes Senterparti.

– Det har vært veldig fint å komme hit til Evenes og treffe Svein, Hugo og Nina. Det skjer mye spennende i Ofoten-regionen. Senterpartiet er glad for at byggingen av ny fremskutt jagerflybase er kommet så langt, og at det ikke er lenge til det tar av jagerfly fra rullebanen her, sier Mehl.