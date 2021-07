nyheter

– Vi er fortsatt i en situasjon der mange er ledige eller permitterte i Troms og Finnmark, og vi vet at mange mangler et eller flere fellesfag for å gjøre seg ferdig med sin videregående opplæring, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Han håper så mange som mulig benytter seg av mulighetene som finnes, og understreker at næringslivet i regionen har et stort behov for arbeidstakere med formell kompetanse.