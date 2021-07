Zoo er blitt en del av nytt 80-tallsrom på Rockheim

nyheter

Det er gjort store grep i Hovedutstillingen på Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, og 18. juni åpnet et nytt 80-tallsrom, utvidet med flere toneangivende artister fra tiåret – ikke minst det nordnorske poporkesteret Zoo. Det skriver Rockheim i en pressemelding.

– Zoo vil bli husket for mange ting, men først og fremst vil jeg trekke frem den utrolige arbeidsmoralen og evnen til å jobbe beinhardt for å klare å leve av egen musikk i et Norge der turnering og publiseringsstøtte var fremmedord. Zoo er et unikt band som har hatt en lengre historie enn de fleste, og ble til slutt en stor familie bestående av musikere som hadde spilt i bandet mellom 60- og 80-tallet. Det er derfor en stor glede å invitere storfamilien inn på Norges nasjonale museum, ikke en dag for tidlig, sier Mathias Østrem, konservator ved Rockheim.